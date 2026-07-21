Surguja Crypto Currency Fraud: क्रिप्टो करेंसी बिगेट वालेट में लगवा रहे थे पैसे, कहा- ज्यादा मुनाफा मिलेगा, होटल में किया सेमिनार, 5 गिरफ्तार

अंबिकापुर। ऑनलाइन शेयर मार्केट (Online share trading) में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर एक युवक से कुछ लोगों ने 10 हजार रुपए की ठगी कर ली थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार हैं। दरअसल आरोपियों ने 19 जुलाई को शहर के एक होटल में सेमिनार का आयोजन किया था। यहां क्रिप्टो करेंसी बिगेट वालेट ऐप के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर ज्यादा मुनाफे का झांसा दिया गया था। सेमिनार में कई लोगों ने हिस्सा लिया था। झांसे में आकर दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम इंदरपुर निवासी एक युवक ने 10 हजार रुपए लगाए थे। ठगी का एहसास होने पर उसने मणिपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।