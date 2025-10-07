Crypto currency scam: मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस ने अंबिकापुर के बलविंदर सिंह छाबड़ा को किया गिरफ्तार, निवेशकों के अरबों रुपए उड़ाए

अंबिकापुर। मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी घोटाला (Crypto currency scam) मामले में मुंबई पुलिस ने अंबिकापुर में दबिश देकर कंपनी के डायरेक्टर बलविंदर सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया है। बलविंदर छाबड़ा उर्फ बल्ली शहर का चर्चित नाम है। मिस्टर मिंट क्रिप्टो करेंसी के संचालकों द्वारा देशभर के 1 करोड़ से अधिक निवेशकों से अरबो रुपए की ठगी की है। इस घोटाले को मनी लॉंड्रिंग की श्रेणी में रखा गया है। इसके पूर्व जुलाई महीने में कंपनी के 2 डायरेक्टरों को मुंबई व रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल बेबीलोन से गिरफ्तार किया था।