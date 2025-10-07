Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

CG health system: Video: घायल पहाड़ी कोरवा युवक को 26 घंटे बाद मिला एंबुलेंस, रायपुर में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, शव रखकर प्रदर्शन

CG health system: सडक़ दुर्घटना में घायल हो गया था युवक, सिर में गंभीर चोट देख मेडिकल कॉलेज अस्पताल से रायपुर किया गया था रेफर, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया एंबुलेंस

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 07, 2025

CG Health system

Dead body put in hospital campus and protest (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। 4 अक्टूबर की देर शाम बाइक से गिरकर घायल पहाड़ी कोरवा युवक के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उसे स्थानीय अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि उसे 26 घंटे बाद अस्पताल से एंबुलेंस (CG health system) मिला। जब उसे रायपुर के डीकेएस अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बिना पीएम कराए ही उन्हें भेज दिया गया। शव वाहन उपलब्ध नहीं होने पर किराए के वाहन में शव लेकर परिजन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यहां अस्पताल परिसर में शव रखकर परिजन समेत कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।

बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम मदनेश्वरपुर निवासी गुड्डू पहाड़ी कोरवा 32 वर्ष 4 अक्टूबर की शाम बाइक पर सवार होकर सिधमा बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान सडक़ पर बिछाए गए डस्ट में फिसलकर गिरा और गंभीर रूप से घायल (CG health system) हो गया। परिजनों व गांव के लोगों द्वारा उसे बरियों अस्पताल ले जाया गया।

सिर में गंभीर चोट देख डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर (CG health system) कर दिया। यहां उसे भर्ती किया गया। इधर सिटी स्केन में सिर में गंभीर चोट की पुष्टि होने पर डॉक्टरों द्वारा उसे 5 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 बजे रायपुर रेफर कर दिया गया।

CG health system: 26 घंटे बाद मिला एंबुलेंस

मेडिकल कॉलेज अस्पताल से उसे रेफर तो कर दिया गया, लेकिन रायपुर ले जाने उसे सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। उसके परिजनों व गांव के लोगों ने सभी से मिन्नतें कर लीं, लेकिन एंबुलेंस नहीं मिला। अंत में 6 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे उसे एंबुलेंस (CG health system) उपलब्ध कराया गया। इस दौरान उसे रेफर किए 26 घंटे बीत चुके थे।

डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

एंबुलेंस से उसे आनन-फानन में रायपुर के डीकेएस अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच रात करीब 11 बजे डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित (CG health system) कर दिया। यही नहीं, बिना पीएम किए वहां से उन्हें शव ले जाने कहा गया, शव वाहन भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में परिजन ने 9 हजार रुपए में किराए पर वाहन बुक किया और शव लेकर दोपहर 12 बजे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे।

Congress leader and villagers in hospital (Photo- Patrika)

परिजनों व कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

परिजन मंगलवार को शव लेकर सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यह बात जब कांग्रेसियों को पता चली तो वे भी अस्पताल पहुंचे। यहां सरगुजा जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेसियों व परिजनों ने शव अस्पताल परिसर में रखकर प्रदर्शन (CG health system) किया।

परिजनों व कांग्रेसियों ने शासन-प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे तथा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें

Congress leader beaten: Video: कांग्रेस नेता की बेदम पिटाई, बेसबॉल स्टिक से फोड़ा सिर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में दर्जनभर युवकों ने किया हमला
अंबिकापुर
Congress leader beaten

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 01:41 pm

Published on:

07 Oct 2025 01:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG health system: Video: घायल पहाड़ी कोरवा युवक को 26 घंटे बाद मिला एंबुलेंस, रायपुर में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, शव रखकर प्रदर्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder news: तुमने ही मेरी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ भगा दिया है, कहते हुए टांगी से काट दिया गला

Murder news
अंबिकापुर

Ambikapur Crime: दादागिरी करते हुए बनाई रील और इंस्टाग्राम पर कर दिया अपलोड, पुलिस ले जाने लगी जेल तो रोने लगा, बोला- अब नहीं करूंगा

Ambikapur crime
अंबिकापुर

Governor in Surguja: राज्यपाल रमेन डेका ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को किया सम्मानित, छात्राओं से भी मिले

Governor in Surguja
अंबिकापुर

Prisoner’s escaped: हत्या की सजा काट रहा कैदी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पुलिसकर्मी को चकमा देकर फरार, कहा था- टॉयलेट जा रहा हूं

Prisoner's escaped
अंबिकापुर

चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा, एक साथ 14 घरों के टूटे ताले… लैपटॉप, टीवी, नगदी समेत कई सामान लेकर हुए फरार

चोरी का मामला- फोटो सोर्स-Ai
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.