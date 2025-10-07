CG health system: Video: घायल पहाड़ी कोरवा युवक को 26 घंटे बाद मिला एंबुलेंस, रायपुर में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, शव रखकर प्रदर्शन

Dead body put in hospital campus and protest (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। 4 अक्टूबर की देर शाम बाइक से गिरकर घायल पहाड़ी कोरवा युवक के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उसे स्थानीय अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि उसे 26 घंटे बाद अस्पताल से एंबुलेंस (CG health system) मिला। जब उसे रायपुर के डीकेएस अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बिना पीएम कराए ही उन्हें भेज दिया गया। शव वाहन उपलब्ध नहीं होने पर किराए के वाहन में शव लेकर परिजन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यहां अस्पताल परिसर में शव रखकर परिजन समेत कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।
बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम मदनेश्वरपुर निवासी गुड्डू पहाड़ी कोरवा 32 वर्ष 4 अक्टूबर की शाम बाइक पर सवार होकर सिधमा बाजार की ओर जा रहा था। इसी दौरान सडक़ पर बिछाए गए डस्ट में फिसलकर गिरा और गंभीर रूप से घायल (CG health system) हो गया। परिजनों व गांव के लोगों द्वारा उसे बरियों अस्पताल ले जाया गया।
सिर में गंभीर चोट देख डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर (CG health system) कर दिया। यहां उसे भर्ती किया गया। इधर सिटी स्केन में सिर में गंभीर चोट की पुष्टि होने पर डॉक्टरों द्वारा उसे 5 अक्टूबर की दोपहर करीब 2 बजे रायपुर रेफर कर दिया गया।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल से उसे रेफर तो कर दिया गया, लेकिन रायपुर ले जाने उसे सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया। उसके परिजनों व गांव के लोगों ने सभी से मिन्नतें कर लीं, लेकिन एंबुलेंस नहीं मिला। अंत में 6 अक्टूबर की शाम करीब 4 बजे उसे एंबुलेंस (CG health system) उपलब्ध कराया गया। इस दौरान उसे रेफर किए 26 घंटे बीत चुके थे।
एंबुलेंस से उसे आनन-फानन में रायपुर के डीकेएस अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच रात करीब 11 बजे डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित (CG health system) कर दिया। यही नहीं, बिना पीएम किए वहां से उन्हें शव ले जाने कहा गया, शव वाहन भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में परिजन ने 9 हजार रुपए में किराए पर वाहन बुक किया और शव लेकर दोपहर 12 बजे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे।
परिजन मंगलवार को शव लेकर सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यह बात जब कांग्रेसियों को पता चली तो वे भी अस्पताल पहुंचे। यहां सरगुजा जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेसियों व परिजनों ने शव अस्पताल परिसर में रखकर प्रदर्शन (CG health system) किया।
परिजनों व कांग्रेसियों ने शासन-प्रशासन व अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे तथा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
