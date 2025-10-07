CG health system: Video: घायल पहाड़ी कोरवा युवक को 26 घंटे बाद मिला एंबुलेंस, रायपुर में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत, शव रखकर प्रदर्शन

अंबिकापुर। 4 अक्टूबर की देर शाम बाइक से गिरकर घायल पहाड़ी कोरवा युवक के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उसे स्थानीय अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन विडंबना यह रही कि उसे 26 घंटे बाद अस्पताल से एंबुलेंस (CG health system) मिला। जब उसे रायपुर के डीकेएस अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने जांच पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बिना पीएम कराए ही उन्हें भेज दिया गया। शव वाहन उपलब्ध नहीं होने पर किराए के वाहन में शव लेकर परिजन अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यहां अस्पताल परिसर में शव रखकर परिजन समेत कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।