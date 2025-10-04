Congress leader beaten: Video: कांग्रेस नेता की बेदम पिटाई, बेसबॉल स्टिक से फोड़ा सिर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में दर्जनभर युवकों ने किया हमला

अंबिकापुर। शहर के भगवानपुर निवासी कांग्रेसी नेता की शुक्रवार की रात दर्जनभर से अधिक हमलावरों ने बेदम पिटाई की। बेसबॉल स्टिक से उनका सिर फोड़ दिया तथा फाइटर से चेहरे पर हमला (Congress leader beaten) किया। बीच-बचाव में उनके बेटे व अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। गंभीर हालत में कांग्रेसी नेता को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर में टांके लगे। दरअसल भगवानपुर में स्थापित दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता अपने सहयोगियों के साथ शामिल हुए थे। इसी दौरान हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।