अंबिकापुर

Congress leader beaten: Video: कांग्रेस नेता की बेदम पिटाई, बेसबॉल स्टिक से फोड़ा सिर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में दर्जनभर युवकों ने किया हमला

Congress leader beaten: अंबिकापुर ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेसी नेता, प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में बेसबॉल स्टिक, फाइटर व चाकू लेकर पहुंचे थे आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया अपराध

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 04, 2025

Congress leader beaten

Injured Congress leader in Hospital (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर के भगवानपुर निवासी कांग्रेसी नेता की शुक्रवार की रात दर्जनभर से अधिक हमलावरों ने बेदम पिटाई की। बेसबॉल स्टिक से उनका सिर फोड़ दिया तथा फाइटर से चेहरे पर हमला (Congress leader beaten) किया। बीच-बचाव में उनके बेटे व अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। गंभीर हालत में कांग्रेसी नेता को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके सिर में टांके लगे। दरअसल भगवानपुर में स्थापित दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन कार्यक्रम में कांग्रेसी नेता अपने सहयोगियों के साथ शामिल हुए थे। इसी दौरान हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भगवानपुर निवासी दिलीप धर 50 वर्ष (Congress leader beaten) अंबिकापुर ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक-3 से वे पार्षद प्रत्याशी भी थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इधर दशहरा पर्व पर भगवानपुर में पुराने स्कूल प्रांगण में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। शुक्रवार को विसर्जन कार्यक्रम था।

इसमें भगवानपुर के स्थानीय लोगों के साथ दिलीप धर भी प्रतिमा का विसर्जन करने लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम सोनवाही स्थित तालाब गए थे। उनके साथ उनके पुत्र दीपेश धर, बड़े भाई राजेश धर समेत अन्य भी थे। रात करीब 10 बजे अमर पांडेय नामक एक युवक से किसी बात को लेकर उनकी बहस (Congress leader beaten) हुई।

Injured congress leader Dileep Dhar (Photo- Patrika)

इस दौरान उसने अपने दर्जनभर साथियों के साथ दिलीप धर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने बेसबॉल स्टिक व फाइटर से मारपीट शुरु कर दी। स्टिक के प्रहार से दिलीप धर का सिर फट गया और वे लहूलुहान (Congress leader beaten) हो गए। इस दौरान उनके पुत्र व बड़े भाई ने बीच-बचाव किया तो उनकी भी पिटाई की गई।

Congress leader beaten: सिर में लगाने पड़े टांके

हमले में गंभीर रूप से घायल कांगे्रसी नेता दिलीप धर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनके सिर में टांके लगाए गए। वहीं अन्य घायलों का भी इलाज किया गया। मारपीट (Congress leader beaten) की खबर सुनकर कई कांग्रेसी नेता भी अस्पताल पहुंचे और उनका हाल-चाल जाना।

अमर पांडेय ने साथियों के साथ किया हमला

इस मामले में कांग्रेसी नेता के पुत्र दीपेश धर का कहना है कि अमर पांडेय नामक युवक अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा था और पापा से बहस करने लगा। हमने इस बात को लेकर टोका तो उसने हमपर हमला (Congress leader beaten) कर दिया। उसने आरोपियों के नाम भी गिनाए।

04 Oct 2025 04:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Congress leader beaten: Video: कांग्रेस नेता की बेदम पिटाई, बेसबॉल स्टिक से फोड़ा सिर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में दर्जनभर युवकों ने किया हमला

