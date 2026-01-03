Incinerator: 1 करोड़ की मंगाई एनिमल कारकस इनसिनरेटर मशीन, अब तक ट्रायल नहीं, एक भी मवेशी का नहीं हो सका अंतिम संस्कार

Animal carcass incinerator machine (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर में मवेशियों के शवों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए नगर निगम ने एक साल पहले लगभग 1 करोड़ की लागत से एनिमल कारकस इनसिनरेटर मशीन (Incinerator) स्थापित की थी। यह मशीन शहर से दूर भि_ीकला में लगाई गई थी, ताकि मवेशियों के शवों का सुरक्षित और पर्यावरण तरीके से निपटान किया जा सके। हालांकि, दुर्भाग्यवश, आज तक इस मशीन का ट्रायल भी नहीं हुआ है और न ही कोई मवेशी का अंतिम संस्कार इसमें किया गया है। इस स्थिति के कारण, मवेशियों के मृत शरीरों को खुले में फेंका जा रहा है या फिर उन्हें दफन किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि न केवल शहर का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए थे।
नगर निगम क्षेत्र में आए दिन आवारा व पालतू मवेशियों की मौत (Incinerator) हो रही है। एक वर्ष पूर्व नगर निगम की सामान्य सभा में पार्षदों ने चिंता व्यक्त की थी और मवेशियों के अंतिम संस्कार के लिए एनिमल कारकस इनसिनरेटर मशीन खरीदी करने का निर्णय लिया था। उस समय निगम में कांग्रेस की सरकार थी।
शासन द्वारा स्वीकृत लगभग 1 करोड़ रुपए से मशीन (Incinerator) की खरीदी की गई थी। इसके बाद शहर से दूर भि_ीकला में इसके लिए प्लांट का निर्माण कराया गया था और मशीन (Incinerator) लगाई गई थी। विडंबना यह है कि एक वर्ष बीतने के बाद भी मशीन का ट्रायल तक नहीं हुआ। मशीन केवल शो पीस बनकर रह गई है और जंग खा रही है।
1 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी प्लांट व मशीन (Incinerator) का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्लांट का उपयोग निगम द्वारा गोदाम के रूप में किया जा रहा है। मशीन जंग खा रही है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, मशीन की वारंटी व मेंटनेंस समय भी कंपनी की शर्त में खत्म हो रही है।
सूत्रों के अनुसार जिस मानक की मशीन (Incinerator) लगाई जानी थी, वह नहीं लगी है। छोटी व गुणवत्ताविहीन मशीन लगी हैं। इसमें बड़े साइज के मवेशियों के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है। कमीशन के खेल में मशीन की खरीदी गुणवत्ताविहीन की गई है।
एनिमल कारकस इनसिनरेटर मशीन का उपयोग मृत पशुओं (पालतू या अन्य) के शवों को उच्च तापमान पर जलाकर सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से निपटाने (Incinerator) के लिए किया जाता है। इससे रोग फैलने का खतरा कम होता है और राख बचती है, जिसका उपयोग खाद के रूप में भी किया जा सकता है।
इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त डीएन कश्यप का कहना है कि पर्यावरण विभाग से एनओसी लेने में समय लगा। एनओसी अब मिल गई है। मवेशियों के शव के अंतिम संस्कार (Incinerator) के लिए एनिमल कारकस इनसिनरेटर मशीन का उपयोग जल्द शुरू किया जाएगा।
