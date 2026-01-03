Incinerator: 1 करोड़ की मंगाई एनिमल कारकस इनसिनरेटर मशीन, अब तक ट्रायल नहीं, एक भी मवेशी का नहीं हो सका अंतिम संस्कार

अंबिकापुर. शहर में मवेशियों के शवों का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए नगर निगम ने एक साल पहले लगभग 1 करोड़ की लागत से एनिमल कारकस इनसिनरेटर मशीन (Incinerator) स्थापित की थी। यह मशीन शहर से दूर भि_ीकला में लगाई गई थी, ताकि मवेशियों के शवों का सुरक्षित और पर्यावरण तरीके से निपटान किया जा सके। हालांकि, दुर्भाग्यवश, आज तक इस मशीन का ट्रायल भी नहीं हुआ है और न ही कोई मवेशी का अंतिम संस्कार इसमें किया गया है। इस स्थिति के कारण, मवेशियों के मृत शरीरों को खुले में फेंका जा रहा है या फिर उन्हें दफन किया जा रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि न केवल शहर का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसके लिए नगर निगम द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए थे।