Road accident: बहन को ससुराल छोडऩे जा रहे बाइक सवार भाई की सडक़ हादसे में मौत, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनगरा पेट्रोल पंप के पास शनिवार को अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाई-बहन को टक्कर मार दी। टक्कर (Road accident) से सडक़ पर गिरे युवक के ऊपर ट्रैक्टर का पहिया चढ़ गया, इससे उसकी मौत हो गई। दुर्घटना में बहन भी घायल हो गई। युवक अपनी बहन को उसके ससुराल छोडऩे जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। भाई की मौत से बहन समेत परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।