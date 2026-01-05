Police Transfer: फिर चली तबादला एक्सप्रेस! अंबिकापुर में 9 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

जारी आदेश के अनुसार, इन तबादलों में दो निरीक्षक और चार उप निरीक्षक सहित कुल 9 पुलिसकर्मी शामिल हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। तबादला आदेश के तहत निरीक्षक प्रदीप जायसवाल को लुण्ड्रा थाना की जिम्मेदारी (Police Transfer) सौंपी गई है, जबकि निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी को गांधीनगर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों को भी नए कार्यस्थलों पर पदस्थ किया गया है।