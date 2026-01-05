5 जनवरी 2026,

अंबिकापुर

Police Transfer: फिर चली तबादला एक्सप्रेस! अंबिकापुर में 9 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

Police Transfer: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भीतर तबादलों की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक साथ 9 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं।

अंबिकापुर

image

Khyati Parihar

Jan 05, 2026

Police Transfer: फिर चली तबादला एक्सप्रेस! अंबिकापुर में 9 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

ट्रांसफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Police Transfer: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के भीतर तबादलों की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी क्रम में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक साथ 9 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, इन तबादलों में दो निरीक्षक और चार उप निरीक्षक सहित कुल 9 पुलिसकर्मी शामिल हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। तबादला आदेश के तहत निरीक्षक प्रदीप जायसवाल को लुण्ड्रा थाना की जिम्मेदारी (Police Transfer) सौंपी गई है, जबकि निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी को गांधीनगर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों को भी नए कार्यस्थलों पर पदस्थ किया गया है।

देखें List

पुलिस प्रशासन के इस निर्णय को जिले में चल रहे संगठनात्मक सुधारों की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नए पदस्थापनों से थाना स्तर पर कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आम जनता को बेहतर पुलिस सेवा मिल सकेगी।

Updated on:

05 Jan 2026 04:40 pm

Published on:

05 Jan 2026 04:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Police Transfer: फिर चली तबादला एक्सप्रेस! अंबिकापुर में 9 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

