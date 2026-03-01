Murder case: दोस्त की हत्या कर मिटाए खून के छींटे, डबरी में फेंकी थी लाश, माता-पिता और साला समेत 4 गिरफ्तार

अंबिकापुर. उदयपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या (Murder case) कर शव डबरी में फेंकने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब पीने के दौरान हुए आपसी विवाद के बाद दोस्त ने युवक पर डंडा और टांगी के पासा से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को अपने साला की मदद से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर डबरी में ले जाकर फेंक दिया था। इधर अपने बेटे को बचाने के लिए आरोपी की मां व पिता ने घर में गिरे खून को साफ कर गोबर से लिपाई कर दी थी।