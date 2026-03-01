Liquor shop dispute: शासकीय शराब दुकान विवाद: सरपंच बोला- मैं हिंदी में हस्ताक्षर करता हूं, कलेक्टर के पास पहुंचे गांव वाले

मंगलवार को ग्राम पंचायत झिरमिटी के करीब 2 दर्जन से अधिक महिला-पुरुष कलेक्टोरेट पहुंचे और जनदर्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मार्च 2025 में गांव के सरपंच चंदन एक्का की फर्जी सील और हस्ताक्षर कर ग्रामसभा का प्रस्ताव तैयार किया गया और शराब दुकान (Liquor shop dispute) खोलने के लिए आबकारी विभाग को भेज दिया गया।