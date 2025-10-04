CG Fraud News: क्रिप्टो निवेश का दुबई सपना छलावा! प्रमोटरों के मोबाइल बंद, अफरा-तफरी का बना माहौल..

निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने सिविल लाइन थाना (चौकी सीएसईबी) में यो एक्सचेंज से जुड़े प्रमोटरों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रमोटरों को गिरफ्तार करने की है। बताया जाता है कि रांची झारखंड का रहने वाला दिलेश्वर मुंडा ने ऑनलाइल क्रिप्टो करेंसी यो एक्सचेंज के बारे में जानकारी कोरबा में रहने वाले एजाजुल हक, जगन्नाथ प्रसाद बरेठ और प्रदीप विश्वकर्मा सहित 10 लोगों को दिया।