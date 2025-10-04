CG News: कोरबा में गेवरा खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों का विरोध, सड़क काटने से रोका प्रदर्शन…

इस घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान विस्तार से सड़क और आसपास के इलाके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि सुरक्षा और मुआवजे के बिना खदान विस्तार का काम स्वीकार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खदानों के विस्तार को लेकर यह विरोध सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।