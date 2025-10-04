CG News: कोरबा में गेवरा खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों का विरोध, सड़क काटने से रोका प्रदर्शन...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में गेवरा खदान के विस्तार के लिए स्थानीय सड़क को काटने पहुंची कोयला कंपनी के प्रबंधकों के प्रयास का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। भिलाई बाजार से जुड़ी इस सड़क पर कंपनी के कर्मियों के काम शुरू करने पर ग्रामीणों ने धरना दिया और सड़क को काटने से रोक दिया।
ग्रामीणों का आरोप है कि खदान के विस्तार के दौरान उन्हें मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी नहीं दी गई है। इस वजह से स्थानीय लोग अपने हक और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। धरने में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भी हिस्सा लिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कंपनी के प्रबंधक सड़क काटने के लिए मशीनरी और कर्मियों के साथ पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने मिलकर विरोध किया और कहा कि बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास योजना लागू किए किसी भी प्रकार का काम नहीं होने दिया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और अधिकारियों ने कंपनी और ग्रामीणों के बीच बातचीत कराने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्रामीण अपनी मांगों के समर्थन में दृढ़ हैं और जब तक उनका हक सुरक्षित नहीं होता, आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है।
इस घटना ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान विस्तार से सड़क और आसपास के इलाके पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि सुरक्षा और मुआवजे के बिना खदान विस्तार का काम स्वीकार्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में खदानों के विस्तार को लेकर यह विरोध सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
