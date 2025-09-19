CG News: कुसमुंडा खदान विस्तार में अड़चन, ग्रामीणों ने कहा- मुआवजा नहीं, नौकरी चाहिए…

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कुसमुंडा खदान विस्तार परियोजना को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। जमीन खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम को ग्रामीणों ने रोक दिया और साफ कहा कि उन्हें केवल मुआवजा नहीं बल्कि नौकरी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी और एसईसीएल के प्रतिनिधि शुक्रवार को प्रभावित गांव में पहुंचे थे।
यहां ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कहा कि उनकी जमीन और आजीविका दोनों जा रही है, ऐसे में केवल मुआवजा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने खनन परियोजना में रोजगार देने की मांग की। दोनों पक्षों के बीच लंबी चर्चा चली लेकिन किसी तरह की सहमति नहीं बन सकी।
ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती, वे जमीन खाली नहीं करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने हालात को देखते हुए बातचीत जारी रखने का आश्वासन दिया है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है।