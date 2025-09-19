CG News: कुसमुंडा खदान विस्तार में अड़चन, ग्रामीणों ने कहा- मुआवजा नहीं, नौकरी चाहिए…

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कुसमुंडा खदान विस्तार परियोजना को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। जमीन खाली कराने पहुंची प्रशासन की टीम को ग्रामीणों ने रोक दिया और साफ कहा कि उन्हें केवल मुआवजा नहीं बल्कि नौकरी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी और एसईसीएल के प्रतिनिधि शुक्रवार को प्रभावित गांव में पहुंचे थे।