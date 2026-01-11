युवक को SECL खदान में छोड़कर भागे दोस्त, 13 दिन बाद इस हाल में मिली लाश, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान

पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की तो लखेश्वर के मोबाइल का अंतिम लोकेशन पाली पड़निया में मिला। पुलिस ने लखेश्वर से बातचीत करने वाले एक युवक को पकड़ा। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लखेश्वर कोयला खदानों में कबाड़ और डीजल चोरी करने वाले गिरोह के लिए काम करता था। गिरोह ने उसे अपने साथ कुसमुंडा खदान में सामान की चोरी करने के लिए ले गया था। बरकुटा फेस पर पानी पंप के लिए बिछाए गए बिजली केबल को काटते समय लखेश्वर करंट की चपेट में आकर झुलस गया। उसकी मौत हो गई।