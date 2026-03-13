छत्तीसगढ़ के इस जिले में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू, बकाया बिलों पर मिलेगी भारी छूट

जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों सहित कोरबा सर्किल में बिजली बिल का बकाया लगभग 430 करोड़ से अधिक है। बकाया बिजली बिल में सरचार्ज की राशि भी करोड़ों में है। जिसके कारण बिजली बिल का बकाया और बढ़ गया है। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं के साथ ही विभाग पर भी दबाव बना हुआ है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि वितरण विभाग के समाधान योजना से उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ बिजली कंपनी के लिए भी पुराने बकाया की वसूली करना आसान होगा। विभाग ने योजना की अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीयन कराकर बकाया बिल जमा करने कहा है।