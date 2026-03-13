Road Accident: दर्दनाक हादसा! रॉन्ग साइड से आ रही 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर, 3 गंभीर रूप से घायल

Road Accident: घटना की जानकारी मिलने पर परिजन देर रात कोरबा पहुंचे और पुलिस से जानकारी ली। वहीं हादसे में बाइक पर सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरबा-चांपा मुख्य मार्ग पर कई जगह ग्रामीण सड़क को बीच से पार करते हैं, जिससे अक्सर हादसे होते रहते हैं। घटना की सूचना पर जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने मेमो के आधार पर परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।