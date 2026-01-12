12 जनवरी 2026,

सोमवार

कोरबा

Farmer consumed poison: धान टोकन नहीं मिला तो किसान ने खाया जहर, आनन-फानन में पहुंची सांसद

Farmer consumed poison: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिलने से परेशान एक किसान ने पेस्टीसाइड पी लिया। गंभीर हालत में उसे जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 12, 2026

टोकन नहीं मिलने से किसान ने खाया जहर (photo source- Patrika)

टोकन नहीं मिलने से किसान ने खाया जहर (photo source- Patrika)

Farmer consumed poison: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धान बेचने के लिए टोकन न मिलने से परेशान एक किसान ने पेस्टीसाइड पी लिया। घटना के बाद उसे गंभीर हालत में जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर स्थानीय सांसद ज्योत्सना महंत अस्पताल में किसान से मिलने पहुंचीं।

Farmer consumed poison: आत्महत्या करने के इरादे से पिया कीटनाशक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेस्टीसाइड पीने वाले किसान की पहचान कोरबी के रहने वाले 40 साल के सुमेर सिंह गोड़ के तौर पर हुई है। किसान ने करीब 3 एकड़ 75 डेसिमल ज़मीन खरीदी थी और 68 क्विंटल से ज़्यादा धान बेचने के लिए बार-बार टोकन लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन, टोकन न मिलने और मोबाइल फ़ोन न होने की वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टोकन न मिलने पर इतना बेबस महसूस करते हुए, उसने आत्महत्या करने के इरादे से पेस्टीसाइड पी लिया।

दुकानों, पटवारी और तहसीलदार कार्यालयों का कई बार लगाया चक्कर

स्थानीय निवासी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि किसान को टोकन लेने के लिए कई दुकानों, पटवारी ऑफिस और तहसीलदार के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। फिर उसने अपने PA के ज़रिए अप्लाई किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। करीब डेढ़ महीने तक समस्या का हल न होने पर किसान ने जनदर्शन में भी शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली।

किसान की पत्नी मुकुंदा बाई ने बताया कि उसके पति ने कल रात करीब 1 बजे पेस्टीसाइड पी लिया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर वह मौके पर पहुंची और पड़ोसियों की मदद से उसे पहले हरदी बाज़ार हेल्थ सेंटर ले गई। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।

हमारे अन्नदाता खतरे में हैं : सांसद ज्योत्सना महंत

Farmer consumed poison: MP ज्योत्सना महंत, जो हॉस्पिटल में किसान से मिलने गईं, ने इस घटना को बहुत दुखद बताया और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में किसानों को धान बेचने में इतनी मुश्किलें नहीं आती थीं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके दौरे के दौरान कई किसानों ने टोकन न मिलने और उन्हें ज़मीन अलॉट न होने की शिकायत की।

MP ज्योत्सना महंत ने कहा, "जहां आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वहां आदिवासी किसानों को ज़हर खाने पर मजबूर किया जा रहा है। गरीब ज़हर खाने पर मजबूर हैं, और जब हमारे अन्नदाता खतरे में हैं, तो हम सुरक्षित नहीं हैं।"

Published on:

12 Jan 2026 04:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Farmer consumed poison: धान टोकन नहीं मिला तो किसान ने खाया जहर, आनन-फानन में पहुंची सांसद

