Farmer consumed poison: धान टोकन नहीं मिला तो किसान ने खाया जहर, आनन-फानन में पहुंची सांसद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेस्टीसाइड पीने वाले किसान की पहचान कोरबी के रहने वाले 40 साल के सुमेर सिंह गोड़ के तौर पर हुई है। किसान ने करीब 3 एकड़ 75 डेसिमल ज़मीन खरीदी थी और 68 क्विंटल से ज़्यादा धान बेचने के लिए बार-बार टोकन लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन, टोकन न मिलने और मोबाइल फ़ोन न होने की वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टोकन न मिलने पर इतना बेबस महसूस करते हुए, उसने आत्महत्या करने के इरादे से पेस्टीसाइड पी लिया।