Train Cancelled: रेल सफर पर लगा ब्रेक… कोरबा–गेवरा की 3 लोकल ट्रेनें आज रद्द, 11 जनवरी को ये यात्री गाड़ियां नहीं चलेंगी

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने इस संबंध में सूचना जारी किया है। उन्होंने बताया है कि रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच किमी 785/23-25 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 394 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग की सुविधा के लिए रिलीविंग गर्डरों को डी-लॉन्चिग कार्य के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके लिए बिलासपुर व रायपुर मंडल से होकर गुजरने वाली लगभग आठ मेमू व पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया है। इसमें कोरबा व गेवरा रोड से रवाना होने वाली तीन गाड़ियां भी शामिल हैं।