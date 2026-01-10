Train Cancelled: रेल सफर पर लगा ब्रेक… कोरबा–गेवरा की 3 लोकल ट्रेनें आज रद्द, 11 जनवरी को ये यात्री गाड़ियां नहीं चलेंगी

रेल यात्री ध्यान दें (Photo Source- Patrika)
Train Cancelled: रेलवे ने कोरबा व गेवरारोड रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली तीन यात्री ट्रेनों को एक दिन के लिए रद्द कर दिया है। तीनों ही गाड़ियां शनिवार को नहीं चलेगी। इसकी वजह हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर-ब्रिज निर्माण के लिए गर्डर डी-लॉन्चिग को बताया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने इस संबंध में सूचना जारी किया है। उन्होंने बताया है कि रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच किमी 785/23-25 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 394 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग की सुविधा के लिए रिलीविंग गर्डरों को डी-लॉन्चिग कार्य के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके लिए बिलासपुर व रायपुर मंडल से होकर गुजरने वाली लगभग आठ मेमू व पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया है। इसमें कोरबा व गेवरा रोड से रवाना होने वाली तीन गाड़ियां भी शामिल हैं।
इसके अलावा कुछ गाड़ियों को बीच में समाप्त किया गया है। इससे शनिवार को गेवरारोड, कोरबा, उरगा, सरगबुंदिया, मड़वारानी, कोथारोड सहित अन्य स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ जाएगी। जबकि लोकल ट्रेन में सबसे अधिक कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर सहित अन्य छोटे कारोबारी के साथ ही रोजी-मजदूरी करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रहती है।
