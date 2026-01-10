10 जनवरी 2026,

शनिवार

कोरबा

CG Teacher Vacancy: 158 शिक्षक पद खाली, छत्तीसगढ़ के इस जिले में शिक्षा व्यवस्था चरमराई… RTI से खुली पोल

CG Teacher Vacancy: इस ब्लॉक में सहायक शिक्षक के 158 पद रिक्त हैं। जिन स्कूलों में पद खाली हैं, उसमें से अधिकांश स्कूलें घने जंगल के बीच स्थित हैं। यहां शिक्षक शिक्षिकाएं जाना नहीं चाहते हैं।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Jan 10, 2026

teachers

फोटो-पत्रिका

CG Teacher Vacancy: कोरबा जिले के सरकारी विद्यालयों में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य काम लिए जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। जरुरत के अनुसार स्कूलों में शिक्षक भी नहीं हैं। इस स्थिति में शिक्षा की नींव कैसे मजबूत होती? इसपर सवाल खड़ा किया जा रहा है।

जिले में स्थित विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा की गिनती कोरबा के सबसे पिछड़े इलाकों में होती है। न तो इस ब्लॉक में अच्छा अस्पताल है, न ही स्कूल। सडक़ों का हाल भी बुरा है। शिक्षा को लेकर विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा से आ रही खबरें भी हैरान करने वाली है। इस ब्लॉक में सहायक शिक्षक के 158 पद रिक्त हैं। जिन स्कूलों में पद खाली हैं, उसमें से अधिकांश स्कूलें घने जंगल के बीच स्थित हैं। यहां शिक्षक शिक्षिकाएं जाना नहीं चाहते हैं।

यही वजह है कि विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं, शिक्षकों की संख्या एकल है। सेटअप के अनुसार शिक्षक नहीं होने से एक ही शिक्षक के भरोसे एक से अधिक कक्षाओं में पढऩे वाली विद्यार्थियों को शिक्षा देने की दायित्व। एकल शिक्षकों के कारण इस ब्लॉक में शिक्षा पर असर देखा जा रहा है। बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता की कमी नजर आ रही है।

माध्यमिक शालाओं में शिक्षक के 64 पद खाली

शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षक के 64 पद नहीं भरे जा सके। रामपुर, अमलड़ीहा, आमाटिकरा, उचलैंगा, अरसियां, बैरा, परला, बाँझीबन, गुडरुमुड़ा, नवापारा, चन्द्रोटी, पंडरीपानी, छिंदिया, दुल्लापुर, गडरा, घुचापुर, गुरसियां, जटगा, अमहवा, झिनपुरी, जुराली, कारीमाटी, तुलबुल, कटोरीनगोई, सिरकी, टिहरीसराई, केंदई, खोडरी, कुम्हारीसानी, कोनकोना, लाद, भुजंगकछार, लखनपुर, चोटिया, लमना, लेपरा,पांथा, बोड़ानाला, बंजारी, मोरगा, पाली, कन्यापसान, बालक पसान, पतुरियाडांड, गिद्धमुड़ी, पिपरिया, पोंडीकला, कस्तूरबा पोंडी उपरोड़ा, बीजाडांड, रामपुर, बनपीपर, रोदे, मलदा, सिंधिया, सिरमिना, कसनिया, तनेरा एवं तुमान शामिल हैं।

सूचना का अधिकार से हुआ खुलासा

पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का खुलासा सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से हुआ है। इस विकासखंड में शिक्षकों की कमी संबंधित प्रश्न के जवाब में जिला शिक्षाधिकारी ने बताया है कि 405 शासकीय प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक के 94 पद रिक्त हैं। वहीं 137 शासकीय माध्यमिक शालाओं में शिक्षक (एलबी )के 64 पद नहीं भरे जा सके हैं।

इन प्राथमिक शाला में शिक्षकों के पद खाली

प्राथमिक शाला एतमानगर ,मुडढ़क्की,औराभांठा, बरतराई, आमाखोखरा, रामपुर, अमलडीहा, मुकुवा, आश्रम मेरई, खिरटी, नवापारा, सलिहापहरी, अरसिंया, बनिया, गुडरुमुड़ा,हथमार, सिरकीकला, पुटुवा, बेतलो, नवापारा, कौआताल, बिंझरा, दमहामुड़ा, भुकभुकीपारा, नवापारा, करगीआमा, पीपरकुंडा, अलगाडांड, गडरा, दर्राभांठा, घरीपखना, केनाडांड़, जटगा,भदरापारा, बेलपारा, झिनपुरी, नगोईबछेरा, कर्री, तुलबुल, कुकरीकाडर, तेंदुभांठा,आश्रम कटोरीनगोई, प्राथमिक शाला बरभांठा, केंदई, कुम्हारी सानी, धौरामुड़ा, घोघरापारा, बरौदखार, डांघीआमा, बसकटियापारा, लाद, लैंगा,अमझर, लखनपुर, पटेलपारा लखनपुर, लमना, चोटिया, बांधापारा, माचाडोली, कटमोरगा, रापरपारा, अश्रम मड़ई, प्राथमिक शाला लोड़ीबहरा, पचरा ,बोदरापारा, आश्रम पाली, झोकापारा पाली, गिधमुड़ी, पिपरिया, अमलीबहार, आश्रम पोंडीबहार, पुटीपखना, अड़सरा, बनपीपर, रामपुर, रावा, पोड़ीखुर्द, सैला, बगबुड़ापारा, हथमारबाला, सिकटापारा, आश्रम, सरभोंका, रिंगनिया, कर्राबहरा, कोदवरिया, सेंदुरगार, पालढुरेना, मुड़ाभांठा, मुड़धोवा, अश्रम सिंधिया, दर्रीपारा, कोठीखर्रा, द्वारीपारा, सुतर्रा, तानाखार, पचभैयापारा, भलपहरी एवं प्राथमिक शाला तनेरा शामिल है।

