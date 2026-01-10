10 जनवरी 2026,

कोरबा

रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप, डायल 112 चालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Gangrape Case: एसईसीएल के एक आवास में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की आपात सेवा डायल 112 के चालक की संलिप्तता भी पाई गई है।

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Jan 10, 2026

रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप, डायल 112 चालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप, डायल 112 चालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Gangrape Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक शर्मनाक घटना ने कानून व्यवस्था और पुलिस की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसईसीएल के एक आवास में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की आपात सेवा डायल 112 के चालक की संलिप्तता भी पाई गई है। घटना 8 जनवरी की रात की बताई जा रही है, जब बाकी मोगरा थाना क्षेत्र की एक युवती को आरोपियों ने शिकार बनाया।

CG Gangrape Case: घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप

मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई।

पांच आरोपी शामिल, दो गिरफ्तार

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस दुष्कर्म की घटना में कुल पांच आरोपी शामिल थे। इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दर्री सीएसपी विमल पाठक ने बताया कि मामले में डायल 112 सेवा के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

डायल 112 का चालक गिरफ्तार

आरोपी चालक कांट्रैक्चुअल बेसिस पर कार्यरत था। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड और घटना में भूमिका की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के दायरे में सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है और पीड़िता को हरसंभव कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप, डायल 112 चालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

