रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप, डायल 112 चालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

CG Gangrape Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक शर्मनाक घटना ने कानून व्यवस्था और पुलिस की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसईसीएल के एक आवास में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की आपात सेवा डायल 112 के चालक की संलिप्तता भी पाई गई है। घटना 8 जनवरी की रात की बताई जा रही है, जब बाकी मोगरा थाना क्षेत्र की एक युवती को आरोपियों ने शिकार बनाया।