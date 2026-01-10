रात के अंधेरे में हैवानियत! SECL आवास में युवती के साथ गैंगरेप, डायल 112 चालक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Gangrape Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक शर्मनाक घटना ने कानून व्यवस्था और पुलिस की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसईसीएल के एक आवास में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की आपात सेवा डायल 112 के चालक की संलिप्तता भी पाई गई है। घटना 8 जनवरी की रात की बताई जा रही है, जब बाकी मोगरा थाना क्षेत्र की एक युवती को आरोपियों ने शिकार बनाया।
मामले की जानकारी सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। इसके साथ ही सिविल लाइन थाना में एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस दुष्कर्म की घटना में कुल पांच आरोपी शामिल थे। इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दर्री सीएसपी विमल पाठक ने बताया कि मामले में डायल 112 सेवा के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी चालक कांट्रैक्चुअल बेसिस पर कार्यरत था। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड और घटना में भूमिका की विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच के दायरे में सभी पहलुओं को शामिल किया जा रहा है और पीड़िता को हरसंभव कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग