नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को मौत की सजा, पोक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

यह सनसनीखेज घटना 15 नवंबर 2024 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी प्रशांत बाग नाबालिग बच्ची को मछली पकड़ने के बहाने घर से ले गया था। जब बच्ची देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन बच्ची का शव जंगल क्षेत्र से नग्न अवस्था में बरामद किया गया। शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी-सिर पर गंभीर चोट के निशान थे और गले में बेल्ट बंधी हुई थी, जिससे उसकी निर्मम हत्या की पुष्टि हुई।