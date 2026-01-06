6 जनवरी 2026,

नारायणपुर

11 साल की नाबालिग के साथ किया रेप फिर… कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, खेत में फटे कपड़ों के साथ मिला शव

CG Rape Case: नारायणपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई।

नारायणपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 06, 2026

11 साल की नाबालिग के साथ किया रेप फिर… कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, खेत में फटे कपड़ों के साथ मिला शव

11 साल की नाबालिग के साथ किया रेप फिर… कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, खेत में फटे कपड़ों के साथ मिला शव(photo-patrika)

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस जघन्य अपराध में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

CG Rape Case: सल्फी लेने के बहाने खेत ले गया आरोपी

पुलिस के अनुसार, 31 दिसंबर की शाम आरोपी युवक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के उजागर होने के डर से आरोपी ने खेत में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी।

31 दिसंबर से थी लापता, 4 जनवरी को मिला शव

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) सुंदरराज पी. ने बताया कि सोनपुर थाना क्षेत्र के ओरछाकुरी गांव की रहने वाली यह बच्ची 31 दिसंबर से लापता थी। लगातार तलाश के बाद 4 जनवरी को कोसरा गांव के एक खेत में उसका शव बरामद हुआ। शव फटे कपड़ों की हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

आरोपी लड़की और परिवार को जानता था

जांच में सामने आया कि आरोपी की पहचान गुनेर गांव निवासी 24 वर्षीय संजू कुमेटी के रूप में हुई है। वह बच्ची और उसके परिवार को पहले से जानता था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी ने हत्या और बलात्कार की बात कबूली

पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि कुमेटी ने बालिका को कुल्हाड़ी से मारा था। मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

06 Jan 2026 02:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / 11 साल की नाबालिग के साथ किया रेप फिर… कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, खेत में फटे कपड़ों के साथ मिला शव

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

