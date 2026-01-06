11 साल की नाबालिग के साथ किया रेप फिर… कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, खेत में फटे कपड़ों के साथ मिला शव(photo-patrika)
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस जघन्य अपराध में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, 31 दिसंबर की शाम आरोपी युवक नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ खेत ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के उजागर होने के डर से आरोपी ने खेत में रखी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी।
बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) सुंदरराज पी. ने बताया कि सोनपुर थाना क्षेत्र के ओरछाकुरी गांव की रहने वाली यह बच्ची 31 दिसंबर से लापता थी। लगातार तलाश के बाद 4 जनवरी को कोसरा गांव के एक खेत में उसका शव बरामद हुआ। शव फटे कपड़ों की हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी की पहचान गुनेर गांव निवासी 24 वर्षीय संजू कुमेटी के रूप में हुई है। वह बच्ची और उसके परिवार को पहले से जानता था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि कुमेटी ने बालिका को कुल्हाड़ी से मारा था। मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नारायणपुर
छत्तीसगढ़
