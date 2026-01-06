11 साल की नाबालिग के साथ किया रेप फिर… कुल्हाड़ी से कर दी हत्या, खेत में फटे कपड़ों के साथ मिला शव

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) सुंदरराज पी. ने बताया कि सोनपुर थाना क्षेत्र के ओरछाकुरी गांव की रहने वाली यह बच्ची 31 दिसंबर से लापता थी। लगातार तलाश के बाद 4 जनवरी को कोसरा गांव के एक खेत में उसका शव बरामद हुआ। शव फटे कपड़ों की हालत में मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।