बीमार पत्नी को ट्रॉली रिक्शा में ढोकर अस्पताल ले गया 75 साल का पति, प्यार और हौसले की मिसाल बना

75-year-old man trolley rickshaw journey: ओडिशा के संबलपुर निवासी 75 वर्षीय बाबू लोहार ने साबित कर दिया कि इश्क के आगे सब फेल है। जब व्यक्ति के आगे कोई परेशानी खड़ी होती है तो वह अपने जीवनसाथी के प्यार से उस परेशानी को भी दूर कर देता है। ऐसी ही कहानी सामने आई है, जहां बाबू लोहार ने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए जो किया, वह सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और जिम्मेदारी की मिसाल बन गया है।