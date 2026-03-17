LPG Gas Cylinder: एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए E-KYC अनिवार्य, जानें पूरी प्रक्रिया

Centre Makes Biometric Authentication Mandatory LPG Gas Cylinde: ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से LPG सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर देश में उथल-पुथल है। संसद से लेकर सड़क तक इस पर चर्चा हो रही है। जहां विभिन्न दलों के नेता संसद में सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, वहीं केंद्र ने लोगों में डर या घबराहट न फैलाने की अपील की है। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने बताया है कि सभी घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है।