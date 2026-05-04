कर्लिंग…झाडू और पत्थर वाला खेल भारत में हो रहा लोकप्रिय, इसी गेम में भारत ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफायर्स में बनाई जगह

8 अंक : एक छोर में अधिकतम 8 अंक बनाए जा सकते हैं, जब टीम के सभी 8 पत्थर लक्ष्य के सबसे करीब हों।

01 अंक : हर उस पत्थर के लिए 01 अंक मिलता है जो हाउस में हो और विरोधी टीम के सबसे नजदीकी पत्थर से भी ज्यादा पास हो।

हैमर : जिस टीम के पास आखिरी पत्थर फेंकने का अधिकार होता है। सबसे ज्यादा अंक बनाने वाली टीम जीत जाती है।