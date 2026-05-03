कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल का अड़ंगा, भारत के हिस्से को डिप्लोमैटिक नोट के जरिए बताया अपना

नेपाल सरकार ने कहा कि लिपुलेख के रास्ते प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चीन और भारत दोनों को कूटनीतिक तरीके से अपनी चिंता और आपत्ति से अवगत कर दिया है। नेपाल सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि भारत से इस इलाके में सड़क निर्माण, व्यापार-पर्यटन जैसे गतिविधियां नहीं करने की अपील पहले भी करता रहा है। नेपाल ने आधिकारिक तौर पर चीन को भी बताया है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है।