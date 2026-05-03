3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर की आई प्रतिक्रिया

Political reaction on West Bengal election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। शशि थरूर ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि नतीजे भ्रमित करने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी की जीत की संभावना जताई है। भाजपा और टीएमसी के दावों के बीच पूरे देश की नजर परिणामों पर टिकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 03, 2026

Congress MP Shashi Tharoor speaking to media ahead of West Bengal election vote counting, with a political discussion setting in the background.

Shashi Tharoor (Photo - ANI)

Shashi Tharoor statement on West Bengal results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 4 मई को होगी, लेकिन इससे पहले ही देश-दुनिया की निगाहें टिक गई है, क्योंकि जहां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस जहां लगातार चौथी बार सत्ता पर काबिज होने का सपना सजोए हुए हैं, भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं चुनाव बाद हुए एग्जिट पोल को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्ती है।

केरलम के तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, 'वहां के सभी एग्जिट पोल्स ने काफी भ्रम पैदा कर दिया है। मेरा मानना ​​है कि ममता बनर्जी जीतेंगी। लेकिन शायद उन्हें पिछली बार की तरह इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलेगा।'

खबर अपडेट हो रही है

ये भी पढ़ें

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने पंजाब में दर्ज दो FIR पर उठाए सवाल, बोले- संभव है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग
राष्ट्रीय
Sandeep Pathak speaking to media on Punjab FIR controversy after joining BJP from AAP.

खबर शेयर करें:

Published on:

03 May 2026 09:07 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर की आई प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल चुनाव: क्या शशि थरूर बनेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस नेता ने आलाकमान के फैसले पर दिया बड़ा बयान

Shashi Tharoor
राष्ट्रीय

दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम, अब 5 चालान पर लाइसेंस होगा सस्पेंड

दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम
राष्ट्रीय

West Bengal Result: ममता की चौथी जीत या पहली बार खिलेगा कमल? EC ने कहा-वोटों की गिनती होगी निष्पक्ष

West Bengal Result
राष्ट्रीय

क्या है GalaxEye का 'मिशन दृष्टि'? भारत ने स्पेस में लॉन्च किया दुनिया का पहला OptoSAR सैटेलाइट

OptoSAR satellite ISRO
राष्ट्रीय

चुनावी परिणाम से पहले ज्योतिषीय गणना: क्या ममता बनर्जी की कुंडली में है एक बार और CM बनने का योग?

Narendra Modi meeting with Chief Ministers, Mamata Banerjee lockdown warning, India lockdown speculation 2026,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.