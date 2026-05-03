पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर की आई प्रतिक्रिया

Shashi Tharoor (Photo - ANI)
Shashi Tharoor statement on West Bengal results: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना कल यानी 4 मई को होगी, लेकिन इससे पहले ही देश-दुनिया की निगाहें टिक गई है, क्योंकि जहां ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस जहां लगातार चौथी बार सत्ता पर काबिज होने का सपना सजोए हुए हैं, भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं चुनाव बाद हुए एग्जिट पोल को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्ती है।
केरलम के तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, 'वहां के सभी एग्जिट पोल्स ने काफी भ्रम पैदा कर दिया है। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी जीतेंगी। लेकिन शायद उन्हें पिछली बार की तरह इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलेगा।'
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