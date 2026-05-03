क्या केरलम में होने वाला है बड़ा ‘खेला’? शशि थरूर ने CM पद को लेकर खोल दिया सबसे बड़ा राज!

मुख्यमंत्री पद की बात के अलावा, शशि थरूर ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कल (नतीजे आने के बाद) जो सबसे बड़ी खबर सामने आएगी, वह यह होगी कि वामपंथी गठबंधन देश में अब कहीं भी सत्ता में नहीं रहेगा। थरूर ने 2011 के चुनावों का उल्लेख करते हुए याद दिलाया कि जब कांग्रेस ने केरल में जीत हासिल की थी, तब एलडीएफ केरल और बंगाल दोनों जगह हार गया था, लेकिन कम से कम त्रिपुरा में उनकी सरकार बची हुई थी।