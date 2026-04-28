‘शशि थरूर ने स्वीकार किया कांग्रेस महिला विरोधी’, किरेन रिजिजू ने सत्र के दौरान हुई बातचीत का किया खुलासा

इस विवाद के बीच लोकसभा में पेश किया गया संविधान (131वां संशोधन) बिल भी चर्चा में है, जो महिला आरक्षण कानून में बदलाव से जुड़ा था। यह बिल सदन में पारित नहीं हो सका क्योंकि इसे आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। केवल 298 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया कि बिल विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, को महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे पर जवाब देना होगा।