बेंगलुरु के पीजी में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए 50 महिलाएं बिल्डिंग से कूदीं

बेंगलुरु (Bengaluru) में एक पीजी में भीषण आग लगने का मामला हाल ही में सामने आया है। यह हादसा शहर के नंदिनी लेआउट इलाके में रविवार रात को हुआ। एक एलईडी बैनर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जो तेज़ी से पास ही स्थित महिलाओं के चार मंजिला पीजी तक फैल गई। इस पीजी में करीब 50 महिलाएं रहती थीं, जो नौकरी के लिए शहर में रह रही थीं। आग की लपटें इतनी तेज़ी से फैली कि धुआं पीजी के अंदर घुस गया और महिलाओं का सांस लेना मुश्किल हो गया।