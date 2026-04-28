गर्मी का ‘करंट’: एक महीने पहले ही टूटा बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड

देश में बिजली की डिमांड के बढ़ते दबाव के साथ सप्लाई भी बढ़ रही है। इसके चलते डिमांड और सप्लाई का अंतर अब नाममात्र का रह गया है। जहाँ 2022-23 में देश में 215 गीगावॉट बिजली की डिमांड थी, जबकि इसके एवज में 207 गीगावॉट बिजली ही सप्लाई हो सकती थी। ऐसे में करीब 4% बिजली की कमी महसूस की गई। वहीं 2025-26 में बिजली की मांग 245 गीगावॉट तक पहुंची, लेकिन सप्लाई भी 245 गीगावॉट तक हो गई। गौरतलब है कि देश में 532 गीगावॉट बिजली उत्पादन की क्षमता है।