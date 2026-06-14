Maharashtra News: महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप कुएं में गिरने से 8 से ज्यादा लोगों की मौत

Pickup Truck Falls Into well In Maharashtra: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मालशिरस इलाके में म्हा इलाके में म्हासवाड–पंढरपुर मार्ग पर तांडुवाड़ी गांव के पास एक पिकअप वाहन के कुएं में गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, पंढरपुर के रंजनी गांव के लोग एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे। बताया जा रहा है कि ये सभी श्रद्धालु म्हसवाड में दर्शन कर लौट रहे थे। लौटते वक्त ही यह हादसा हो गया। रास्ते में एक मोड़ पर वाहन अचानक अनियंत्रित हुआ और सड़क किनारे बने खुले कुएं में जा गिरा। कुआं पानी से भरा हुआ था और सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उसके आसपास कोई सुरक्षा घेरा या रेलिंग नहीं लगी थी। नतीजा यह हुआ कि भारी पिकअप वाहन सीधे पानी में समा गया। इसमें अब तक 14 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है।