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मुरैना ट्रेन हादसे का LIVE VIDEO, आग की अफवाह के बाद पटरियों पर उतरे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आए

Train Accident: उदयपुर इंटरसिटी में आग लगने की अफवाह से मची अफरा-तफरी, घबरा कर ट्रेन से पटरियों पर उतरे लोग तभी दूसरी पटरी पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आए।

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मुरैना

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Shailendra Sharma

Jun 14, 2026

morena train accident live video

morena train accident live video, ट्रेन में आग की अफवाह के बाद उतरे लोग दूसरी ट्रेन की चपेट में आए (source-patrika)

Railway Accident: मध्यप्रदेश के मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुरैना में ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद घबरा कर ट्रेन से उतरे लोग दूसरी पटरी पर आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत की सूचना है, हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। घटना मुरैना रेलवे स्टेशन के पास की है। बताया जा रहा है कि उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद अफरातफरी मची और ट्रेन से लोग नीचे उतर गए, इसी दौरान दूसरी पटरी पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से लोगों की मौत हुई है। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है।

खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी में आग की अफवाह

बताया गया कि शनिवार शाम को खजुराहो से उदयपुर जा रही गाड़ी संख्या 19665 इंटरसिटी एक्सप्रेस चेन पुलिंग के कारण उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के हेतमपुर धौलपुर रेलखंड पर लगभग 4.15 बजे बीच सेक्शन में खड़ी हो गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई। ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलते ही अफरातफरी मच गई और कुछ यात्री नीचे उतरकर समीपवर्ती रेल लाइन पर चले गए। इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही गाड़ी संख्या 20424 फिरोजपुर सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। मरने वालो में तीन महिलाएं व एक एक बालक शामिल हैं।

ये हैं मृतक

मृतकों में आफरीन पत्नी नदीम खान (35)निवासी सुल्तान गंज की पुलिया थाना न्यू आगरा, असद खान पुत्र नदीम खान (4) निवासी सुल्तान गंज की पुलिया, शकुंतला पत्नी भूरी सिंह परमार (60) निवासी कचहरा, रुनकता आगरा, बिरमा देवी पत्नी गिरधारी गिरी (60) निवासी ग्राम गैसोरा, जिला बीकानेर राजस्थान शामिल हैं।

रेलवे की ओर से मिली प्रारंभिक सूचना

जनसंपर्क विभाग उत्तर मध्य रेलवे से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक लगभग 16:15 बजे उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के हेतमपुर (HET) – धौलपुर (DHO) रेलखंड में गाड़ी संख्या 19665 खजुराहो–उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के जनरल कोच (इंजन से दूसरा कोच) में किसी यात्री द्वारा अलार्म चेन पुलिंग (ACP) किए जाने के कारण गाड़ी सेक्शन में रुक गई। प्राप्त प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार, गाड़ी के रुकने के दौरान कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर समीपवर्ती रेल लाइन पर चले गए। इसी दौरान अप दिशा से आ रही गाड़ी संख्या 20424 फिरोजपुर–सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से कुछ यात्रियों के हताहत होने की सूचना प्राप्त हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रभावित यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। घटना के कारणों एवं परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जा रही है।

(खबर अपडेट की जा रही है)

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Updated on:

14 Jun 2026 07:22 pm

Published on:

14 Jun 2026 06:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / मुरैना ट्रेन हादसे का LIVE VIDEO, आग की अफवाह के बाद पटरियों पर उतरे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आए

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