सागरिका घोष- कीर्ति आजाद के बाद 20 बागी TMC सांसद भी ओम बिरला के घर पहुंचे, छुट्टी के दिन दिल्ली में नया सियासी बवाल

TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस (TMC) में जारी सियासी घमासान के बीच रविवार को दिल्ली में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। एक ओर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की तरफ से सांसद कीर्ति आजाद और सागरिका घोष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पहुंचे और AITC को एक ही राजनीतिक दल मानने की मांग वाला पत्र सौंपा। वहीं इसके कुछ ही देर बाद बागी खेमे की नेता काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय समेत करीब 20 बागी सांसद भी स्पीकर के आवास पहुंचे हैं।