‘असली TMC’ के दावे पर कानूनी पेंच, बागी सांसदों की मांग पर क्या फैसला लेंगे स्पीकर?

TMC Crisis Legal Angle Speaker Om Birla: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शुरू हुई बगावत अब संसद तक पहुंच गई है। पार्टी के बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर खुद को 'असली TMC' के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाले हैं। बागी खेमे की सांसद काकोली घोष दस्तीदार का दावा है कि उनके साथ अब 22 सांसद हैं। ऐसे में नजर इस बात पर टिकी है कि बागी सांसदों की इस मांग पर लोकसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं।