ममता बनर्जी समेत TMC नेताओं को नोटिस भेजने के बाद काकोली घोष के बेटे की आई पहली प्रतिक्रिया, टिकट को लेकर भी दी जानकारी

TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद काकोली घोष के बेटे डॉ. वैद्यनाथ घोष ने पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं अब इस पर वैद्यनाथ घोष की प्रतिक्रिया सामने आई है। बागी सांसद के बेटे ने कहा कि मैंने कभी किसी से टिकट नहीं मांगा। आई-पैक (I-PAC) के एक अधिकारी हैं, जिनका नाम चंद्रभूषण राव है। आप उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे व्हाट्सऐप पर कॉल किया था।