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Bengal Politics: ‘आने वाले समय में TMC पार्टी नहीं रहेगी, BJP में आना चाहते है नेता’, बागी सांसदों को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा

TMC Crisis: टीएमसी में संकट के बीच बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर ने कहा कि ये नेता बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के दरवाजे बंद है।

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कोलकाता

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Ashib Khan

Jun 14, 2026

Bengal Politics

BJP में शामिल होना चाहते है टीएमसी नेता- केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर (Photo-IANS)

Bengal Politics: बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधानसभा में टूट के बाद अब संसद में भी पार्टी टूट सकती है। इसी बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बागी सांसदों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेगी। ये लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के दरवाजे बंद है।

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Published on:

14 Jun 2026 09:30 am

Hindi News / National News / Bengal Politics: ‘आने वाले समय में TMC पार्टी नहीं रहेगी, BJP में आना चाहते है नेता’, बागी सांसदों को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा

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