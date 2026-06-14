Bengal Politics: ‘आने वाले समय में TMC पार्टी नहीं रहेगी, BJP में आना चाहते है नेता’, बागी सांसदों को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया दावा

Bengal Politics: बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी इस समय सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। विधानसभा में टूट के बाद अब संसद में भी पार्टी टूट सकती है। इसी बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बागी सांसदों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस नहीं रहेगी। ये लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के दरवाजे बंद है।