Patrika Explainer : क्या ‘भतीजामोह’ बन चुका ममता और मायावती की राजनीति की नई चुनौती?

TMC crisis: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पंचायत स्तर से लेकर संसद तक के नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब टीएमसी संकट की मायावती की पार्टी BSP संकट से तुलना की जा रही है। दरअसल, जब आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था, तब पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई थी। हालांकि बाद में मायावती ने आकाश को पार्टी से निकाल दिया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी भी भतीजामोह से निकलकर पार्टी को बचाएगी या फिर अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी रहेगी।