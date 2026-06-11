TMC Crisis: आधी रात ममता के बागी सांसदों ने BJP नेता के घर की बैठक, CM शुभेन्दु अधिकारी भी रहे मौजूद

लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपने वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 19 सांसदों की सूची सामने आई है। जिसमें बारासात से काकोली घोष, कूचबिहार से जगदीश चंद्र बसुनिया, जंगीपुर से खलीलुर रहमान, बेरहामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहेर खान, बैरकपुर से पार्थ भौमिक, मथुरापुर से बापी हलदार, जादवपुर से सायोनी घोष, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय, आरामबाग से मिताली बाग, घाटाल से दीपक अधिकारी, झारग्राम से कालीपद सोरेन, मेदिनीपुर से जून मालिया, बांकुरा से अरूप चक्रवर्ती, बर्धमान पूर्व से डॉ. शर्मिला सरकार, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बोलपुर से असीत कुमार माल, बीरभूम से शताब्दी रॉय और हुगली से रचना बनर्जी शामिल हैं। इन सभी सांसदों ने संयुक्त रूप से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।