11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

TMC Crisis: आधी रात ममता के बागी सांसदों ने BJP नेता के घर की बैठक, CM शुभेन्दु अधिकारी भी रहे मौजूद

TMC Internal Rift: बीती रात टीएमसी के चार बागी सांसद बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम शुभेन्दु अधिकारी भी मौजूद रहे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jun 11, 2026

TMC Leader Sayani Ghosh

TMC सांसद सायनी घोष (File Photo- IANS)

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पंचायत स्तर से लेकर संसद तक टूट रही है। इसी बीच पूर्व सीएम बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बीती रात टीएमसी के चार बागी सांसद बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम शुभेन्दु अधिकारी भी मौजूद रहे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन सांसदों ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, उनमें सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग और प्रतिमा मंडल है। बैठक के बाद कई अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बैठक में क्या बात हुई, इसको लेकर अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है।

एक घंटे तक चली बैठक

बताया जा रहा है कि यह बैठक करीब एक घंटे तक चली। लेकिन इस बैठक में काकोली घोष शामिल नहीं हुई थी। बता दें कि काकोली घोष ही बागी सांसदों का नेतृत्व कर रही है। घोष के नेतृत्व में ही बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र दिया था। माना जा रहा है कि अब बागी सांसद ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। दरअसल, लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी के 28 सांसद है, इनमें से 19 बागी हो गए हैं। 

बागी सांसदों की लिस्ट आई सामने

लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपने वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 19 सांसदों की सूची सामने आई है। जिसमें बारासात से काकोली घोष, कूचबिहार से जगदीश चंद्र बसुनिया, जंगीपुर से खलीलुर रहमान, बेरहामपुर से यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद से अबू ताहेर खान, बैरकपुर से पार्थ भौमिक, मथुरापुर से बापी हलदार, जादवपुर से सायोनी घोष, कोलकाता दक्षिण से माला रॉय, आरामबाग से मिताली बाग, घाटाल से दीपक अधिकारी, झारग्राम से कालीपद सोरेन, मेदिनीपुर से जून मालिया, बांकुरा से अरूप चक्रवर्ती, बर्धमान पूर्व से डॉ. शर्मिला सरकार, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बोलपुर से असीत कुमार माल, बीरभूम से शताब्दी रॉय और हुगली से रचना बनर्जी शामिल हैं। इन सभी सांसदों ने संयुक्त रूप से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

TMC नेता दे रहे इस्तीफा

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएमसी में खलबली मच गई। पंचायत स्तर से लेकर संसद तक नेता इस्तीफा दे रहे हैं। बुधवार को पार्टी की एक और राज्य सभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और सांसदी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि जल्द ही सुष्मिता देव बीजेपी में शामिल हो सकती है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने भी पार्टी और सांसदी से इस्तीफा दे दिया था।

Bengal Politics: क्या TMC सांसद युसुफ पठान भी मोदी सरकार का करेंगे समर्थन? बागी नेता ने बता दिया सब कुछ

ये भी पढ़ें
Berhampore seat controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jun 2026 08:14 am

Published on:

11 Jun 2026 07:42 am

Hindi News / National News / TMC Crisis: आधी रात ममता के बागी सांसदों ने BJP नेता के घर की बैठक, CM शुभेन्दु अधिकारी भी रहे मौजूद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मणिपुर में लापता 6 नागा लोगों के शव मिले, आखिर क्यों फिर जल उठा है पूर्वोत्तर का ये राज्य ?

Manipur Violence
राष्ट्रीय

TMC में दगाबाजी के बाद ममता बनर्जी पर कमाल आर खान ने साधा निशाना, बोले- पार्टी छोड़कर जाने वालों की गलती नहीं

West Bengal Political Crisis
मनोरंजन

पाकिस्तान-चीन से चुनौतीः भारतीय सेना बढ़ाएगी तोपखाने की ताकत, K-9 वज्र तोपों की खरीद प्रस्तावित

Indian Army K9 Vajra self-propelled artillery guns.
राष्ट्रीय

पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ बोले पीएम मोदी, ‘हिंदू ग्रोथ रेट बता कांग्रेस ने नाकामी छिपाई

PM Narendra Modi speech criticizing Congress Hindu growth rate.
राष्ट्रीय

IAS प्रशिक्षुओं को ओम बिरला की सीख, जनता का भरोसा सबसे बड़ी जिम्मेदारी

Om Birla addressing IAS trainees at Parliament.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.