एक दिन पहले ममता बनर्जी ने लिया था एक्शन, अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंची सायोनी घोष

उन्होंने कहा कि जनता का मूड पूरी तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई TMC नेताओं के लिए जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा है। जनता की इस भावना को समझते हुए सांसदों ने स्वतंत्र रूप से अपना फैसला लिया है।