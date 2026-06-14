साढ़े 3 घंटे तक CID ने बैठाए रखा, छूटते ही सीधे ममता बनर्जी के पास पहुंच गए कुणाल घोष, क्या कहा?

यह पूरा विवाद मई 2026 का है, जब विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। उसमें दावा किया गया कि पूरे टीएमसी विधायकों की सहमति से शोवंदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाया जाए। लेकिन पार्टी से निकाले गए दो विधायकों रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि उनके और कई अन्य विधायकों के हस्ताक्षर बिना बताए जालसाजी से लगाए गए। सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की और अब तक कई दौर की पूछताछ हो चुकी है।