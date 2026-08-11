India Oil Import: पश्चिम एशिया संकट के बीच 41 देशों से कच्चा तेल खरीदेगा भारत, MEA बोला- ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

India Crude Oil Import: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन में बढ़ती चुनौतियों के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग स्रोतों से तेल आयात करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद किसी एक देश, क्षेत्र या ट्रांजिट रूट पर निर्भरता कम करना और 140 करोड़ आबादी की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का आधार देश की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और 1.4 अरब लोगों की जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा हासिल करने पर ध्यान दे रहा है।