‘JPSC में धांधली हुई, फिर भी राहुल-तेजस्वी क्यों हैं खामोश?’ रांची में छात्र आंदोलन पर बोले JDU के नीरज कुमार

Neeraj Kumar on Jharkhand Student Protest: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और रांची में उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले पर अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही विपक्ष के नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। नीरज कुमार ने कहा कि रांची में छात्रों का सड़कों पर उतरना JPSC परीक्षाओं में भारी गड़बड़ियों का स्पष्ट सबूत है। उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।