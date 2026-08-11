JSSC JE Paper Leak: परीक्षा कराने वाली एजेंसी का डायरेक्टर गिरफ्तार, पटना में अभ्यर्थियों को रटवाया गया था पर्चा

JSSC JE Paper Leak: रांची में JSSC और JPSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की 2022 की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। रांची पुलिस की एसआईटी ने परीक्षा संचालन कराने वाली दिल्ली की एजेंसी के मुख्य निदेशक और वांटेड आरोपी अरुण कुमार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।