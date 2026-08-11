यूट्यूबर ध्रुव राठी की कौनसी YouTube वीडियो को Google ने भारत में किया बैन, जानिए पूरा मामला

Dhruv Rathee Video Blocked: गूगल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक YouTube वीडियो पर भारत में रोक लगा दी है। वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट होने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। वीडियो को केंद्र की 'शिकायत अपीलीय समिति' (GAC) के आदेश के बाद गूगल ने भारत में रोक दिया है। हालांकि, भारत के बाहर वीडियो देखा जा सकता है। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों को लेकर वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। Google ने कहा कि वीडियो भारत के बाहर देखा जा सकता है, जबकि इसे दुनिया भर से हटाने का मामला अभी डिवीजन बेंच के सामने लंबित है।