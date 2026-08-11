Jharkhand Student Protest: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से युवाओं के नाम लिखा भावुक खत, बोले- ‘मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी’

छात्र आंदोलन के बीच मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया। उन्होंने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सोरेन ने कहा कि परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी टीडीपीएल का उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है और पूरे मामले के पीछे साजिश है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग दे रहे हैं और लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है और छात्रों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं। सोरेन ने यह भी कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईआईटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की सलाह ली जाएगी।