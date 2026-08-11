झारखंड छात्र आंदोलन पर विधानसभा में बोले सीएम हेमंत सोरेन, ‘विपक्षी नेताओं के जेब नोटों से भरे हुए, लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं’

Jharkhand Student Protest: झारखंड में जेपीएससी-जेसएससी परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। एक दिन पहले ही छात्र प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा तक मार्च करते हुए गेट तक पहुंच गए थे। अगले दिन आज मंगलवार को मॉनसून सत्र के दौरान सोरेन ने कहा कि परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल का उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है और इस पूरे मामले के पीछे साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग दे रहे हैं और लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।