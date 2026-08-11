हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी बोले- ‘कल धरना नहीं, मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास था’

Irfan Ansari on Jharkhand Student Protest: झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज भाजपा ने जहां छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया है, वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने पुराने विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च निकाला। इन सबके बीच झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला और मुख्यमंत्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाया।