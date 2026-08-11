झारखंड पेपर लीक का बड़ा खुलासा, 12 लाख में 65 सवाल और इंटरव्यू के लिए अलग रकम; अभय तिवारी ने खोला राज!

आरोपी के मुताबिक, 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षा में धांधली के लिए सिंडिकेट ने हर चरण के अलग-अलग रेट तय कर रखे थे। प्रारंभिक परीक्षा (PT) पास कराने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से करीब 5 लाख रुपए, जबकि SC/ST अभ्यर्थियों से 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते थे। वहीं अंतिम चयन के लिए प्रति अभ्यर्थी 60 से 70 लाख रुपए तक की रकम तय थी। इंटरव्यू में मनचाहे अंक दिलाए के नाम पर 15 लाख रुपए अलग से मांगे जाते थे। आरोप है कि इसी सिंडिकेट के जरिए इंटरव्यू में अतिरिक्त अंक हासिल कर चयनित होने वालों में तीन मौजूदा DSP और एक उप-कारापाल के नाम भी सामने आए हैं।