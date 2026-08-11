Jharkhand Protest: छात्रों के समर्थन में ABVP ने पुराने से नए विधानसभा तक निकाला मार्च; CBI जांच की मांग

झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, 'सरकार लाठियों के दम पर सच्चाई छिपाना चाहती है। छात्रों की केवल एक मांग है- CBI जांच। इससे दोषी पकड़े जाएंगे और निर्दोष बरी हो जाएंगे। लेकिन सरकार इस सरल मांग को स्वीकार करने से अड़ी हुई है और बल प्रयोग के जरिए छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, लाठियों से आवाज दबाई नहीं जा सकती। यह आवाज और तेज होगी और झारखंड के हर गांव तक पहुंचेगी। जिस तरह प्रशासन ने कल छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्वाभाविक है कि बीजेपी ने उनके समर्थन में आज पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया है।'