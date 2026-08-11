Jharkhand Protest: छात्रों के समर्थन में ABVP ने पुराने से नए विधानसभा तक निकाला मार्च; CBI जांच की मांग

झारखंड में छात्रों के समर्थन में ABVP ने मार्च निकाला। (Photo- ANI)
ABVP March in Support of Students in Jharkhand: झारखंड में जारी छात्र आंदोलन के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने रांची में पुराने विधानसभा भवन से नए विधानसभा भवन तक विरोध मार्च निकाला। यह मार्च ऐसे समय में निकाला गया है, जब छात्र संगठन और अभ्यर्थी राज्य में परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अपनी मांगें उठा रहे हैं। जारी आंदोलन मुख्य रूप से JPSC और JSSC के अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर केंद्रित है। प्रदर्शनकारी JSSC-कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा रद्द करने, कथित अनियमितताओं की CBI से जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं।
झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, 'सरकार लाठियों के दम पर सच्चाई छिपाना चाहती है। छात्रों की केवल एक मांग है- CBI जांच। इससे दोषी पकड़े जाएंगे और निर्दोष बरी हो जाएंगे। लेकिन सरकार इस सरल मांग को स्वीकार करने से अड़ी हुई है और बल प्रयोग के जरिए छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, लाठियों से आवाज दबाई नहीं जा सकती। यह आवाज और तेज होगी और झारखंड के हर गांव तक पहुंचेगी। जिस तरह प्रशासन ने कल छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्वाभाविक है कि बीजेपी ने उनके समर्थन में आज पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया है।'
JMM सांसद महुआ माजी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों की सभी मांगों पर गौर करेंगे।
उन्होंने कहा, 'झारखंड के छात्रों के साथ बातचीत हुई है। इसमें कांग्रेस, JMM और RJD के मंत्री शामिल थे। उनकी 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं। केवल 2 प्रतिशत मांगें ऐसी हैं, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं। CGL का मामला अदालत में है और इस पर कई लोग काम कर रहे हैं। इसे रद्द करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर इसे रद्द किया गया तो यह कई युवाओं के साथ अन्याय होगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। छात्र इस बात पर सहमत हो गए थे, लेकिन बीजेपी छात्रों को भड़का रही थी।'
विधानसभा की ओर मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद ABVP के विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। सोमवार को रांची में JPSC और JSSC के अभ्यर्थियों द्वारा किए गए 'विधानसभा घेराव' मार्च को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। प्रदर्शनकारी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अपनी मांगें उठा रहे थे। छात्रों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है।
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