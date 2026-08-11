रांची में लाठीचार्ज पर भड़के अभिजीत दीपके, बोले- नेताओं के प्रदर्शन पर लाठी और टियर गैस क्यों नहीं चलते?

Jharkhand Student Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में विरोध कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल किया कि जब राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन करती हैं तो पुलिस ऐसी बर्बरता क्यों नहीं दिखाती। दीपके ने कहा कि उनकी टीम रांची में मौजूद है और आंदोलन कर रहे छात्रों को हर संभव कानूनी, चिकित्सा और नैतिक समर्थन दे रही है और उनके अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ मजबूती से खड़ी है।